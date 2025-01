Fonseca vai de sparring a estrela e joga holofote internacional ao Rio Open

"Carlitos", inclusive, esteve no Rio Open do ano passado, quando João Fonseca despontou para o grande público, chegando nas quartas de final. Alcaraz, porém, não teve sorte e se lesionou com apenas 18 minutos da primeira partida em solo carioca.

Fonseca chega embalado

João Fonseca chegará embalado ao Rio Open 2025. O brasileiro vem de títulos no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra, além de chegar à segunda rodada do Australian Open logo em seu primeiro Grand Slam da carreira.

Antes do Rio Open, porém, o tenista ainda disputará o Challenger de Quimper e a Copa Davis, ambos na França, além do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.