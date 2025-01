Rio Open confirma Thiago Wild na chave principal, junto com João Fonseca

A chave do Rio Open será encabeçada pelo alemão Alexander Zverev, número dois do mundo e semifinalista do Aberto da Austrália. Outros nomes de peso são o dinamarquês Holger Rune, 13º do ranking, e o italiano Lorenzo Musetti, medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Nessa 11ª edição, estamos trazendo um 'line-up' com duas grandes novidades, o Zverev e o Rune, mantendo a estratégia de sempre contarmos com os melhores jogadores do saibro. Além deles, vem o Musetti que volta depois de dois anos como medalhista olímpico e consolidado no top 20. Do nosso lado dos brasileiros, temos nomes muito bem posicionados para irem além. O Wild chega no Rio Open perto do melhor ranking, mais maduro no circuito e o Fonseca, apesar de muito jovem, terá a sua 3ª experiência no evento", comentou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Nesta quarta, Carvalho divulgou a lista de 24 tenistas confirmados na chave principal. No total, serão 32 atletas, sendo mais dois por convite e um reservado para solicitação de tenistas da lista A+ da ATP. Outros quatro virão do qualifying, a ser disputado nos dias 15 e 16 de fevereiro, também no Jockey Club Brasileiro. Uma outra vaga faz parte do "special exempt", reservado para tenistas que não puderem disputar o qualifying por estarem em ação em outro torneio.

Confira a lista inicial de inscritos no Rio Open:

Alexander Zverev (ALE) - 2º

Holger Rune (DIN) - 13º