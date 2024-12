Flamenguista, João Fonseca já disputou torneio de tênis da base pelo Vasco

Os tenistas tinham passagens aéreas e hospedagens custeadas pelo CBC, oportunidade que os pais de João Fonseca não abriram mão.

O menino-prodígio acabou sendo vice-campeão em sua categoria. No total, a competição reuniu 380 tenistas de 15 estados.

Brincou com a rivalidade no Rio Open: "Deu Flamengo"

Apesar de ter um passado rápido como atleta do Vasco, João Fonseca é flamenguista assim como seus familiares. Sua maior influência foi seu irmão mais velho, que é rubro-negro fanático.

"Eu torço para o Flamengo por conta do meu irmão, que é fanático. Assisto à maioria dos jogos, mas tênis é uma coisa, futebol é outra. O pessoal torce para quem quer e tenho que acolher as pessoas que torcem por você e é isso", disse o jovem durante o Rio Open de 2023, quando "furou a bola" do tênis pela primeira vez e atraiu os holofotes do público em geral.

Na ocasião, inclusive, ele brincou com a rivalidade entre Flamengo e Vasco. Seu adversário das oitavas de final foi o chileno Cristian Garín, que no dia anterior havia treinado com uma camisa vascaína dada pelo então jogador do clube e compatriota Gary Medel.