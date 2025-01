João Fonseca apaga app do Instagram e mal vê WhatsApp durante torneios

Fico um pouco desligado das redes sociais. Instagram eu apago do celular e o WhatsApp não tem como sobreviver sem. Assim, eu consigo me manter um pouco informado

João Fonseca, no Rio Open de 2024

Saltou de 66 mil para 520 mil seguidores

João Fonseca surpreendeu o mundo nesta terça (14) ao vencer o russo Andrey Rublev, nº 9 do ranking, no Australian Open, por 3 sets a 0. Foi o primeiro jogo dele na chave principal de um Grand Slam, confirmando o momento mágico que já vinha dos títulos no ATP Next Gen Finals e no Challenger de Camberra, acumulando 14 vitórias consecutivas.

A ascensão meteórica na carreira tem feito o jovem "furar a bolha" do universo do tênis. Para se ter uma ideia, antes da estreia do carioca no Rio Open do ano passado, ele possuía 66 mil seguidores no Instagram. Agora, até o fechamento desta reportagem, o tenista já tem mais de 519 mil.

A cada vitória, o perfil de João Fonseca tem acumulado milhares de mensagens não só de fãs anônimos como também de artistas, músicos, jogadores de futebol e esportistas em geral que se encantaram com o tenista.

Mesmo diante de um tsunami digital, o jovem segue mantendo o mesmo padrão "desconectado". Durante o torneio australiano, por exemplo, seu Instagram só tem feito repostagens, que é quando um outro perfil lhe marca e ele republica em sua própria página. As postagens que ele tem replicado são dos patrocinadores e do Australian Open, que tem o tratado como uma "nova estrela" do tênis.