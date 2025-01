NFL in Brasa terá narração exclusiva do Super Bowl e show de Marcelo D2

O NFL in Brasa 2025, evento para fãs do futebol americano que ocorre no final de semana do Super Bowl, será realizado entre os dias 7 e 9 de fevereiro, em São Paulo, com atrações exclusivas.

O que aconteceu

O evento terá narração exclusiva do Super Bowl. O narrador Rômulo Mendonça, ex-ESPN e atualmente no Prime Video, narrará o jogo de maneira exclusiva para quem estiver presente na noite do dia 9 de fevereiro.

Marcelo D2 fará show durante o NFL in Brasa. O cantor brasileiro se apresentará na noite do sábado (8) com hits que marcaram os 30 anos de carreira da sua carreira, além releituras e homenagens a grandes ícones do samba.