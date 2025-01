Fala, João: tenista diz o que deu certo e errado em derrota na Austrália

O primeiro set foi muito bom, conseguindo me soltar um pouco. Segundo e terceiro set eu não consegui me soltar direito, não consegui jogar bem. Na verdade eu não consegui jogar bem a partida inteira, eu diria, mas consegui ir adaptando. Meu saque hoje não foi muito bom, então isso que é o legal. Conseguimos jogar com jogadores 50 do mundo, não jogando nosso melhor, mas conseguimos fazer um bom jogo por resultado e feliz com a forma que eu lutei.

Só tenho a agradecer a torcida brasileira que compareceu, que torceu pela televisão. Me deu muita força esse torneio, não só esse torneio, mas em todos os meus jogos. Então muito feliz, só tenho a agradecer pelas oportunidades que estão surgindo e seguir trabalhando para cada vez mais estar preparado para esses dias, esses jogos. Trabalhando para estar melhor no ranking. Vamos com tudo e seguir.

João Fonseca