Algoz de Fonseca já fez Nadal perder a linha em jogo e também é ator

O italiano Lorenzo Sonego, que derrotou o fenômeno brasileiro João Fonseca no Australian Open, é um personagem curioso no meio do tênis.

Quem é o próximo rival de Fonseca

Sonego tem 29 anos e é o atual número 55 do ranking. Nascido em Turin, o tenista de 1,91m virou profissional em 2013, está em sua 13ª temporada e alcançou a 21ª posição como a sua mais alta da carreira. Ele agora enfrenta o húngaro Fabian Marozsan na 3ª rodada na Austrália.

O italiano já deixou Rafael Nadal irritado e levou uma "carteirada" do espanhol durante partida. O ídolo do tênis se irritou com os gritos alongados do italiano e reclamou com a arbitragem. A atitude de Nadal foge do "código de ética" do tênis, e ele se desculpou pela atitude ao final do duelo.