Fonseca não resiste e cai diante de italiano em 5 sets no Australian Open

Dois dias depois da maior vitória da carreira, João Fonseca voltou à quadra no Australian Open e encontrou um obstáculo duríssimo. O italiano Lorenzo Sonego (29 anos, #55 do mundo) fez uma partida brilhante, sacando bem e pressionando o brasileiro do começo ao fim da partida. O carioca de 18 anos ainda venceu a primeira parcial depois de salvar set points e bravamente conseguiu forçar o quinto set, mas acabou não resistindo ao belo tênis do europeu. Por 6/7(6), 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3, em 3h37min, Sonego saiu com a vitória e a vaga na terceira rodada do torneio australiano.

O resultado encerrou a série de 14 vitórias do brasileiro, que no período conquistou os títulos do Next Gen ATP Finals e do Challenger 125 de Camberra, além de furar o qualifying do Australian Open. Fonseca chegou a vencer 20 sets de forma consecutiva e, no caminho, encantou o mundo do tênis, arrancando elogios de gente como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Boris Becker, John McEnroe, Andy Roddick e outros famosos ex-tenistas.

Para Sonego, a vaga na terceira rodada significa igualar sua melhor campanha no Australian Open, o que aconteceu uma vez só, em 2022. Na ocasião, ele superou Sam Querrey e Oscar Otte antes de perder para o sérvio Miomir Kecmanovic. Este ano, na terceira fase, ele vai enfrentar o o húngaro Fabian Marozsan (#59), que derrotou o americano Frances Tiafoe (#16) por 6/7(3), 6/4, 3/6, 6/4 e 6/1.