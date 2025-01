Tênis: Qual o próximo desafio de João Fonseca após campanha na Austrália

João Fonseca não completará nem uma semana sem jogar até disputar seu próximo compromisso no circuito do tênis após cair na segunda rodada do Australian Open.

O que aconteceu

O carioca de 18 anos volta à quadra para o Challenger 125 de Quimper, na França. A competição será disputada entre 21 e 26 e janeiro, durante a segunda semana do Australian Open. O torneio é disputado em quadras duras indoor, tem premiação de R$ 1,13 milhão (181,25 mil euros) e também contará com o brasileiro Thiago Wild na disputa. Deverá servir como preparação para a Copa Davis.

Depois, Fonseca seguirá em território francês para representar o Brasil na primeira rodada da Copa Davis. Os brasileiros encaram a equipe da França, anfitriã, em partida que será disputada em Orleans entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Se avançar, a dupla brasileira encara o vencedor de Croácia x Eslováquia.