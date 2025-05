Amazonas cede empate para o CRB no final e perde a chance de vencer pela 1ª vez na Série B

O Amazonas perdeu a chance de conquistar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de ficar na frente do placar até depois dos 90 minutos, acabou cedendo o empate para o CRB, por 1 a 1, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), na noite desta segunda-feira. Luan Silva marcou no início do jogo e Rafinha deixou tudo igual no acréscimo.

Apesar do empate, o Amazonas saiu da lanterna da Série B, mas segue na zona de rebaixamento, na 19ª colocação com cinco pontos. Já o CRB, apesar do empate no final, chegou ao quarto jogo sem vitória, mas segue na parte de cima da tabela com sexto com 12 pontos.

O Amazonas começou a partida fazendo jus ao fator casa e fez pressão logo no início. Tanto que não demorou para abrir o placar. Aos quatro, Jackson encontrou Kevin Ramírez que invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Matheus Albino na área. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Luan Silva foi para a cobrança e não desperdiçou, batendo bem no canto direito.