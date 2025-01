Fonseca fura top 100, mas aguarda Austrália para cravar escalada no ranking

Ele aguarda o desfecho do Australian Open para ter a confirmação. O próximo ranking só será divulgado ao fim da competição, no dia 27 de janeiro.

Fonseca depende dos resultados de outros tenistas. Ele também pode aumentar sua pontuação dependendo da campanha que fará no Challenger em Quimper, na França, que tem início na próxima semana —ainda durante a disputa do Grand Slam em Melbourne.

O brasileiro se surpreendeu ao vivo ao saber sua posição no ranking ao vivo. Ele se mostrou muito contente e frisou que entrar no top 100 é um de seus sonhos.

Calma, eu entrei no top 100? Não sabia. Com certeza uma das metas para esse ano é jogar mais Grand Slams, entrar no top 100 com certeza é um sonho. Muito contente, espero crescer e crescer no ranking.

João Fonseca, à ESPN Argentina