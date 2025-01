Sabe o que é pickeball? Brasileira virou uma das melhores do mundo nos EUA

É um conforto ter o trabalho, a rotina e saber que o dinheiro vai entrar. Eu não consegui viver o sonho de ser profissional no tênis. Cheguei a um nível bem legal, joguei em uma conferência super forte nos Estados Unidos, contra as melhores do país, mas parei aos 22. Encontrei esse esporte aos 26 e me apaixonei de novo. Não sabia que estava sentindo tanta falta do esporte. Basicamente, o que aconteceu foi que as ligas começaram a assinar com os atletas e passou a ter um pouco mais de garantia financeira. Eu treinava antes e depois do trabalho, mas eu não conseguia me dedicar como as pessoas contra quem estava jogando. Assim que teve uma garantia, eu decidir viver isso.

Mari Humberg

Humberg fez parte de uma geração do tênis brasileiro que teve nomes como Bia Haddad, Luisa Stefani, Ingrid Martins e Carolina Meligeni. "Foram as meninas com quem cresci jogando. Algumas foram na rota direta profissional, eu, Ingrid e Luisa, por exemplo, fomos para faculdade nos Estados Unidos. Elas seguiram no circuito e torço muito por elas. Outra que era parecida na minha idade era a Sophia Chow, que hoje é profissional do beach tennis".

E será que rolaria um encontro e um desafio do grupo? "Ia ser divertido. Eu acho que a minha chance no pickleball está melhor do que a minha chance no tênis. Contra elas, no tênis, eu vou tomar fácil (risos)".

O que mais ela falou?

O que teve de adaptar do tênis? "Bastante coisa, na verdade. A raquete não tem cordas, é de carbono, mais lisa. Não dá para gerar o spin e a força que você gera da raquete de tênis. Então, tive de adaptar os meus golpes. Ter os golpes ajudou, claro, sabia fazer o movimento, mas tive de fazer na metade. Os golpes de tênis são imensos e no pickleball você está muito próximo um do outro, não tem tempo de fazer o mesmo movimento.