Ainda com interino, Corinthians busca quebrar jejum de dois anos contra o Flamengo no Maracanã

De 2022 para cá, então, três anos se passaram, e o Corinthians não soube mais o que é vencer - ou sequer empatar - com o Flamengo fora de casa. Foram três jogos, com três derrotas consecutivas.

Em 2023, o Timão foi superado por 1 a 0, na sétima rodada do Brasileirão. Já em 2024, pela sexta rodada da Série A, voltou a ser derrotado, dessa vez por 2 a 0. Por fim, a última derrota do Timão no Maracanã aconteceu também no ano passado, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Agora, o Corinthians, sob o comando de Orlando Ribeiro, terá que findar tal jejum para voltar a vencer o Flamengo no Rio de Janeiro. O Timão, pelo menos, tem o retrospecto positivo do interino a seu favor - são duas vitórias em dois jogos (contra Sport e Racing-URU).

O Corinthians ainda procura dar uma alegria para sua torcida no dia de estreia do novo uniforme. No duelo deste fim de semana, o elenco estreará a nova camisa I, lançada neste sábado, que faz alusão aos 25 anos da conquista do primeiro Mundial de Clubes da Fifa do Alvinegro, vencido em 2000, no Maracanã, diante do Vasco.

No ano passado, coincidentemente, a estreia do atual uniforme também aconteceu contra o Flamengo, na derrota por 2 a 0, no dia 11 de maio. Dessa vez, o clube quer ir atrás de um final feliz.