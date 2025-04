Decisivo em último duelo contra o Bahia, Flaco quer provar boa fase de olho na artilharia do Palmeiras

Flaco López foi o grande nome do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Bolívar, na altitude de La Paz, pela Libertadores. O atacante argentino tem dois gols nos últimos dois jogos e divide a artilharia com Estêvão. Decisivo contra o Bahia, pela 34ª rodada do Brasileirão de 2024, o atacante reencontra o adversário querendo confirmar a boa fase.

Na ocasião, o Tricolor abriu o placar com Lucho Rodríguez, Raphael Veiga empatou e Flaco López garantiu a vitória, aos 44 do segundo tempo. No momento, o argentino tem sete gols e divide o topo do ranking dos maiores marcadores no ano com Estêvão, que tem a mesma quantidade. Mauricio e Raphael Veiga, com seis e cinco tentos, respectivamente vêm logo atrás.

Flaco vem de dois jogos como titular no Palmeiras e foi às redes em ambos os compromissos. Ele abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, e anotou o primeiro tento palmeirense no triunfo por 3 a 2 sobre o Bolívar, no Hernando Siles.