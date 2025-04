Pressionados, Cruzeiro e Vasco jogam no Parque Sabiá para evitar crise

Pressionados, Cruzeiro e Vasco querem espantar a crise e conseguir bons resultados de olho na sequência da temporada. Neste domingo, eles se enfrentam pela sexta rodada do Brasileirão, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), às 18h30. Os dois rivais miram a parte de cima da tabela e começaram a rodada empatados com sete pontos, mesma pontuação de Ceará, Corinthians, Juventude e São Paulo. O líder é o Palmeiras, com 13.

Tanto o time mineiro, como o carioca vivem situações parecidas e não venceram seus últimos compromissos. O Cruzeiro perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, pelo Brasileiro, e por 2 a 1 para o Palestino, pela Copa Sul-Americana no meio de semana. Nas mesmas competições, o Vasco empatou por 0 a 0 com Flamengo e Lanús.

Inicialmente, a partida estava marcada para acontecer no Mineirão, mas o estádio receberá um show do cantor Gusttavo Lima neste sábado. O Parque do Sabiá foi visto com bons olhos pela diretoria do time celeste para ser o palco do confronto.