Pressionado, Grêmio visita o Vitória para deixar zona de rebaixamento do Brasileirão

Há quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Grêmio busca reagir, mas precisará fazer isso fora de casa. Neste domingo, às 18h30, visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada. O adversário chega em melhor momento e busca a segunda vitória seguida como mandante.

Depois de estrear com vitória no Brasileirão, o Grêmio teve quatro derrotas e, por último, um empate no clássico com o Internacional, por 1 a 1. Com quatro pontos, integra a zona de rebaixamento. No meio de semana, o time também empatou com o Godoy Cruz, da Argentina, por 2 a 2, pela Copa Sul-Americana, em jogo que contou com a estreia do técnico Mano Menezes.

Mano Menezes deve poupar o zagueiro Kannemann, que foi titular diante dos argentinos após se recuperar de lesão no quadril. Além disso, Wagner Leonardo, que teve uma lesão muscular, se recuperou rápido e está à disposição, embora Viery também seja opção.