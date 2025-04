Titular do Santos, Escobar lidera média de desarmes por jogo no Brasileirão

Lateral esquerdo do Santos, Escobar vive bom momento na temporada e acumula uma sequência de partidas nesta reta inicial de Brasileirão. O atleta do Peixe, inclusive, lidera a competição nacional no quesito desarmes por jogo.

Titular nas cinco primeiras rodadas, participando do jogo completo em todas, Escobar desarma, em média, 5,6 vezes por confronto. Os dados, agrupados pelo Sofascore, coloca o lateral do Santos no topo da lista entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro. Fecham o top5: Paulo Henrique (4,8/Vasco), Gabriel Girotto (4,5/Bragantino), Lucas Sasha (4,3/Fortaleza) e Bernabei (4,0/Internacional).

No último jogo, por exemplo, quando o Santos foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbis, por 2 a 1, Escobar completou um total de oito desarmes. Além disso, o lateral do Peixe interceptou cinco vezes e cortou outras sete, não sofrendo nenhum drible.