Brasileiros traçam estratégia para voltar ao topo do pódio na São Silvestre

Coletiva São Silvestre 2024 - Feminino - Kleidiane Barbosa, Mirela Saturnino e Nubia de Oliveira Imagem: Vanderlei Lima - UOL

Outra aposta brasileira é Núbia de Oliveira, vencedora da Meia Maratona de Salvador e ouro na corrida de 10k no Sul-Americano sub-23.

"Eu acredito que uma brasileira possa vencer a São Silvestre novamente. Agora é tentar resistir do início ao fim com as quenianas e sempre um pouco atrás. Se chegar na Brigadeiro junto com elas, tenho certeza que vai dar certo. Esse é o meu plano, meu objetivo: tentar correr junto o tempo todo, encaixar o ritmo que é importante dentro da prova e partir para o tiro final".

A prova

A 99ª edição da corrida de São Silvestre terá 37.500 inscritos, número recorde. Ela será realizada nesta terça com largadas em horários diferentes: 7h25 na categoria cadeirantes; 7h40 na elite feminina; 8h05 na elite masculina, Pelotão C, cadeirantes com guia e pelotão geral.

Alguns dos principais nomes desta edição são os quenianos Wilson Too, Cynthia Chemweno e Agnes Keino, favoritos ao título. Representando o Brasil, destaque para Johnatas de Oliveira, Fábio de Jesus, Ederson Vilela Kleidiane Barbosa, Núbia de Oliveira e Mirela Saturnino.