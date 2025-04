Adversário do São Paulo perdeu 'nigeriano-norueguês' e vive drama com ídolo

Samuel Otusanya era titular absoluto e estava emprestado, mas recebeu uma proposta dos catarinenses. O jogador de 20 anos havia participado de 16 dos 18 jogos do elenco na temporada, com três gols marcados.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Ele, aliás, tem história curiosa: nascido na Nigéria, o atleta iniciou sua trajetória no Haugesund, da Noruega, antes de ser comprado pelo América-PE — o modesto time do Recife faz um trabalho de captação de atletas na África.

Fora de campo, o Náutico vive um drama ainda maior: Kuki, um dos maiores ídolos do clube, está internado há uma semana. O ex-atacante, hoje com 53 anos, sofreu um AVC e está na UTI Neurológica do Real Hospital Português, na capital pernambucana.

O ex-jogador é integrante da comissão fixa do clube, que tem o também experiente Hélio dos Anjos como técnico e nomes veteranos como o goleiro Muriel (ex-Inter) e o atacante Vinícius (ex-Palmeiras) no elenco.

O quadro de Kuki uniu, além do Náutico, os outros dois grandes do estado: Sport e Santa Cruz. O "trio de ferro" firmou uma espécie de parceria ao criar uma vaquinha para ajudar nos custos da hospitalização do ídolo regional.