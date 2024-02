Sensação do Rio Open bate recorde, diz viver sonho e brinca: 'Deu Flamengo'

Com apenas 17 anos, o carioca João Fonseca tem feito história no Rio Open. A vitória por 2 sets a 0 sobre o chileno Cristian Garín, nesta quinta-feira (22), fez ele tornar-se o primeiro tenista nascido em 2006 a chegar em umas quartas de final de um ATP. Após a partida, o jovem, que é flamenguista, brincou com o fato de seu adversário ter treinado com a camisa do Vasco na véspera.

"Eu torço para o Flamengo por conta do meu irmão, que é fanático. Assisto a maioria dos jogos, mas tênis é uma coisa, futebol é outra. O pessoal torce para quem quer e tenho que acolher as pessoas que torcem por você e é isso", disse, para depois ser questionado por um repórter se tinha dado Flamengo no clássico: