Fonseca vira jogo, bate americano e é campeão do Next Gen Finals

Por cerca de uma hora, o domingo não foi nada simples para João Fonseca na final do ATP Next Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito profissional em 2024. O brasileiro de 18 anos perdeu o primeiro set para o americano Learner Tien (19 anos, #122 do mundo) e viu o rival conquistar um set point para abrir 2 a 0. Fonseca, no entanto, fez o que faz de melhor. Jogou com coragem, salvou o set point com um ótimo saque e tomou o controle da partida. No fim, aplicou 2/4, 4/3(8), 4/0 e 4/2 (o torneio, que não dá pontos para o ranking, é disputado em melhor de cinco sets com cada parcial indo até quatro games) e conquistou o título em Gidá, na Arábia Saudita.

Além de primeiro sul-americano a levantar o troféu do Next Gen Finals, o carioca de 18 anos e 3 meses de idade, atual #145 do ranking mundial, é apenas o segundo mais jovem campeão do evento, ficando atrás apenas do italiano Jannik Sinner, que tinha 18 anos e 2 meses quando venceu a competição, em 2019. Carlos Alcaraz, outro famoso campeão do Next Gen Finals, chegou ao título quando tinha 18 anos e 6 meses.

Companhia ilustre

O ATP Next Gen Finals foi criado em 2017 e, apesar da história curta e de regras alternativas (o torneio adota no-ad, no-let, movimentação livre de público, árbitros de cadeira em posições mais baixas, tempo menor entre os pontos e sets que vão apenas até quatro), é possível dizer que a lista de campeões do torneio tem nomes ilustres. Os mais conhecidos são o atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, e o espanhol Carlos Alcaraz, dono de quatro títulos de slam.