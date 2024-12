Tenista João Fonseca repete passos de gigantes e reforça fé por 'novo Guga'

Eu acho que é uma pressão boa, que diz que eu estou no caminho certo. Obviamente quero fazer o que eles estão fazendo, ganhando Grand Slams. Espero que daqui a alguns anos eu estava nesse nível competitivo, enfrentando esses jogadores tão grandes para o tênis mundial. Se Sinner e Alcaraz fizeram essa trajetória, por que não fazer também? João Fonseca

Sinner e Alcaraz protagonizaram a grande rivalidade do tênis mundial em 2024, com conquista de títulos importantes. O espanhol venceu os três duelos na temporada — ao todo, são 10 jogos, com 6 a 4 para Alcaraz.

O italiano, aos 23 anos, é o número 1 do mundo e fechou a temporada com o título do ATP Finals, conquistado em novembro, em final contra o americano Taylor Fritz, número 5 do mundo. Ele tem na galeria particular os troféus do Australian Open e do US Open, dos Masters 1000 de Miami, Cincinnati e Xangai, e os ATPs 500 de Roterdã e Halle.

Já Carlos Alcaraz é o atual número 3, mas já ocupou o topo do ranking. O espanhol, inclusive, se tornou o líder mais novo da história, quando alcançou o feito em 2022, com 19 anos. Ele venceu no saibro de Roland Garros e na grama Wimbledon, em 2024, e se tornou o mais jovem a ganhar três Majors em três pisos diferentes — já havia vencido no piso de quadra dura do US Open, em 2022.

Você precisa acreditar nisso [que vai vencer] todas as vezes, mas é simplesmente irreal. Na verdade, agora, estou apenas: 'uau, acabei de conseguir'. Estou muito orgulhoso de mim mesmo João Fonseca

Inspiração em Guga

João Fonseca tem como uma das inspirações outro brasileiro que fez história no tênis: Gustavo Kuerten, o Guga. Tricampeão de Roland Garros (em 1997, 2000, 2001), ele chegou ao topo do ranking mundial.