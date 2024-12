João Fonseca revê Nadal, recria foto de 14 anos e leva título com 'benção'

O conquista do ATP Next Gen Finals teve um sabor especial para João Fonseca. A promessa do tênis brasileiro não só levou o título, como também se reencontrou com o ídolo Rafael Nadal, recriou foto histórica e recebeu uma "bênção" do espanhol.

O que aconteceu

Fonseca se reencontrou com Nadal na última sexta-feira (20), durante a fase de grupos do torneio, e ouviu: "Boa sorte". O jovem de 18 anos teve a oportunidade de conhecer pessoalmente a lenda do tênis antes de ir à quadra derrotar o tcheco Mensik e se classificar invicto à semifinal da competição.

O brasileiro mostrou ao ídolo uma foto deles de 14 anos atrás, na África do Sul, recriou o clique. No registro antigo, João aparece no colo da mãe ao lado de Nadal, que estava vestido e pintado para torcer pela Espanha na Copa do Mundo de 2010. O espanhol reconheceu que a fotografia foi tirada antes da final, vencida por sua seleção.