Atletas do breaking aproveitam febre após Paris-24: 'Recebo para treinar'

Eu acordava às 4h para vender café com a minha mãe. Quando acontece esse recorte olímpico, tudo volta para o breaking. As pessoas procuram saber quem são os melhores, e quando ganhamos esses patrocínios -- eu fui uma das pessoas abençoadas -- conseguimos ter uma estabilidade. Eu dormia pensando: 'amanhã tenho de fazer um dinheiro porque tenho de ir para o treino', e hoje recebo para treinar. Para mim, foi maravilhoso e espero que continue assim. Para o Brasil e América Latina foi muito bom.

Mini Japa

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou o breaking na edição de Paris em dezembro de 2020 — em Tóquio já havia acontecido as inclusões do surfe, skate e escalada. Tais movimentos fizeram parte de um olhar do comitê organizador dos Jogos para o público jovem.

"Com este programa estamos fazendo os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prontos para o mundo pós-coronavírus. Estamos reduzindo o custo e a complexidade de receber os Jogos. Vamos ver pela primeira vez na história olímpica a participação de exatamente o mesmo número de atletas homens e mulheres. Também há um grande foco na juventude", disse Thomas Bach, presidente do COI, à época.

O COB divulgou, no último dia 10, que a Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, o orçamento de R$ 594 milhões para o exercício de 2025. Do investimento direto nas Confederações, os R$ 265 milhões que serão distribuídos indicam um crescimento de 240% desde 2017, no início da gestão do presidente Paulo Wanderley — ele deixa o cargo ao fim do ano e será substituído por Marco La Porta, eleito em pleito realizado em outubro.

Ainda em nota, a instituição sinalizou que "além do orçamento, a Assembleia aprovou o Planejamento Estratégico do COB para o ciclo 2025-2028. O mesmo deverá ser referendado na primeira Assembleia da nova gestão, em abril. Ainda foi aprovada uma atualização estatutária para que o Conselho Nacional de Dança Desportiva seja reenquadrado como entidade reconhecida, uma vez que o breaking deixou o programa olímpico após Paris 2024".