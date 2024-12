'25 anos em casa': como projeto mudou a vida de surfista com autismo

Com um sorriso, revela também que gosta de cantar com o parceiro Lucas, com quem ensaia músicas e se arrisca até no Backstreet Boys. "A gente dança e canta, mas estou um pouco enferrujado na dança", brinca.

Scooby visita projeto

Pedro Scooby deu uma breve aula de surfe aos integrantes do Rocinha Surf Escola, na praia de São Conrado, e depois visitou as instalações do projeto. Ele participou de uma ação social da Oakley, que contou com exames de vista e distribuição de óculos aos participantes, de acordo com o grau necessário.

O esporte, no geral, transforma vidas, salva vidas. É muito legal fazer parte desse projeto. Sei o quanto a visão influencia na prática de esportes. Então, estar aqui junto à Oakley, com crianças que, muitas vezes, não tem acesso aos médicos certos, é muito especial.

Scooby

Pedro Scooby visita projeto na Rocinha em ação da Oakley Imagem: Alexandre Araújo e Beatriz Cesarini / UOL

Formou atletas

Daniel Dias e Rafael Silva fizeram parte do Rocinha Surf Escola e hoje são atletas de bodyboard e surfe, respectivamente, além de monitores do projeto.