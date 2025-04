Coronado volta aos gramados após lesão e busca se firmar no Corinthians em meio à ausência de Garro

Recuperado de lesão, Coronado voltou a atuar pelo Corinthians após quase 20 dias. O atleta, agora, tenta se firmar entre os titulares e busca aproveitar a 'brecha' que se abriu em meio à ausência de Rodrigo Garro, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Coronado começou o ano como titular do Corinthians, justamente por conta da lesão de Garro. De acordo com comunicado oficial do clube, o argentino iniciou o tratamento em dezembro do ano passado. Dessa forma, ele iniciou o ano no departamento médico.

Com isso, Coronado foi ganhando mais oportunidades no time titular do Corinthians. O camisa 77 chegou a ter uma sequência de sete jogos consecutivos no início do Campeonato Paulista. O meia foi às redes em duas ocasiões, contra Velo Clube e Noroeste, mas não deu assistências.

No entanto, apesar dos gols, Coronado parece não ter convencido a comissão técnica de Ramón Díaz. Na primeira oportunidade em que Garro ficou disponível, rapidamente assumiu a vaga. Isso aconteceu no clássico contra o Santos, ainda pela fase de grupos do Estadual.

E, de fato, Coronado não foi brilhante como se esperava nas chances que recebeu. Com isso, Garro passou a atuar nos jogos mais importantes, mesmo no sacrifício, e o camisa 77 voltou ao banco de reservas. A partir do título do Paulista, o cenário mudou, já que o argentino decidiu parar para focar no tratamento da lesão.

Parte da torcida, então, pediu mais oportunidades a Coronado no time titular - o que não aconteceu. Contra o Bahia, o meia jogou somente 30 minutos, mesmo com Ramón mandando a campo uma equipe reserva. Depois, contra o Huracán-ARG, teve menos de 15 minutos.