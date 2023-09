De camelô à seleção: breaking transforma vidas após virar esporte olímpico

Breaking mudando vidas

Leony se apresentando na COB Expo 2023 Imagem: André Martins/UOL

Leony Pinheiro já fez "de tudo um pouco" antes de se tornar o 34º do mundo no breaking. Aos 27 anos e qualificado para o qualificatório para Paris, ele está inserido na modalidade desde os 12.

Ele decidiu o que queria para o futuro com 15 anos: 'Vou ser B-Boy o resto da vida' — como os atletas do masculino costumam ser chamados. Ele seguiu se dedicando aos treinos enquanto conciliava com seu 'plano B', os estudos, até que começou a ganhar dinheiro com o esporte.

Nathana Venancio, por sua vez, já atuava na dança e tinha um "caminho andado" no meio cultural. "Eu trabalhava dando aula para crianças em projetos com a Prefeitura e também com produção de eventos", disse a mineira de Uberlândia, também há 15 anos no "corre" e em 61ª no ranking das B-Girls — sendo a 2ª melhor brasileira, atrás apenas de Mini Japa (49ª).

Naiara Xavier, mais conhecida como Toquinha, teve seu primeiro contato com o breaking aos 13 por meio de um projeto social. Sete anos depois, a paulistana segue treinando no CEU Perus, na zona noroeste da cidade, onde começou sua trajetória até completar o trio de B-Girls da seleção.