Provável novidade contra o Bragantino, Pituca foi titular em só um dos últimos 10 jogos do Santos

A atuação de mais destaque, no entanto, não foi esta, e sim contra o Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão. Pituca entrou já com 30 minutos da etapa final e foi decisivo ao anotar um gol na Vila Belmiro. O duelo terminou 2 a 2.

O meio-campista era titular absoluto e capitão do Santos no começo do ano, assim como foi ao longo de todo 2024. O jogador, porém, caiu de rendimento. Ele mesmo chegou a admitir, nas redes sociais, que não estava em boa fase.

Em meio a este cenário, Pituca perdeu espaço. Nesta temporada, são 17 aparições, sendo nove entre os 11 iniciais. Ele tem um gol e uma assistência.

Neste domingo, portanto, o camisa 21 deve voltar a ganhar uma chance como titular e espera se reafirmar na equipe, atualmente comandada por César Sampaio.

A bola rola para Santos e Bragantino a partir das 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.