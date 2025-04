Palmeiras x Bahia: veja onde assistir ao duelo pela sexta rodada do Brasileirão

Com isso, o técnico Rogério Ceni indicou que poderá poupar alguns atletas, visando a sequência pesada de jogos. Entre os desfalques confirmados do Bahia estão Ronaldo, Kanu, Gabriel Xavier e Arias, todos no departamento médico. A tendência é que o time mantenha a base da formação que venceu na Libertadores, mas com possíveis mudanças pontuais para preservar o elenco.

Arbitragem



A arbitragem da partida ficará a cargo de Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Ele será auxiliado por Bruno Raphael Pires e Tiago Gomes da Silva, também de Goiás. No comando do VAR estará Wagner Reway, do Espírito Santo.