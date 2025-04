Atlético-MG encara o estreante Mirassol para tentar embalar no Brasileirão

O confronto entre as duas equipes será inédito pelo Brasileirão, mas há um dado curioso: nas últimas décadas, o Atlético-MG enfrentou quatro clubes estreantes na Série A e teve um retrospecto equilibrado - venceu o Ipatinga por 4 a 2 e o Cuiabá por 1 a 0, mas foi derrotado por Grêmio Barueri (4 a 2) e Brasiliense (1 a 0).

Enquanto aguarda o retorno de jogadores que seguem no departamento médico - entre eles o lateral Guilherme Arana -, o técnico Cuca lida com mais um desafio: montar a melhor escalação possível diante de um elenco ainda em formação. O treinador, que vem cobrando publicamente a diretoria por reforços, terá ao menos uma boa notícia para o duelo deste sábado: o retorno de Gustavo Scarpa, que foi liberado do compromisso pela Sul-Americana para acompanhar o nascimento do filho. Alan Franco também foi liberado pelo DM.

As más notícias, no entanto, seguem chamando atenção. Igor Gomes fraturou o dedo. Já Gabriel Menino passará por exames ao deixar o campo no empate com o Caracas, na Venezuela, com dores no joelho. Com isso, o meio de campo alvinegro contará com Rubens, Gustavo Scarpa e Fausto Vera.

"Eu não vou falar sobre elenco. Nós temos, vocês conhecem o elenco, o torcedor conhece o elenco, a diretoria conhece o elenco, então eu não preciso aqui falar do elenco. Eu tenho que trabalhar e potencializar o máximo que eu tenho, é o que eu posso fazer", disse Cuca.

Apesar do bom início na Série A, o Mirassol ainda busca solidez defensiva. A equipe paulista sofreu gols em todas as partidas disputadas até aqui, e o técnico Rafael Guanaes já identificou o setor como prioridade para ajustes imediatos.

Com isso, mudanças podem ocorrer tanto na linha de defesa quanto no meio-campo, em busca de maior equilíbrio tático. No setor ofensivo, a disputa por uma vaga segue acirrada, especialmente entre Negueba e Clayson, que brigam pela titularidade.