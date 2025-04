O apelo publicitário das apostas esportivas

Brasileiros gastaram R$ 30 bilhões em apostas de janeiro a março de 2025

Danem-se os escrúpulos. Gusttavo Lima, cantor, empresário, aspirante a presidente da República, Vinicius Junior, craque planetário, Seu Jorge e Galvão Bueno são alguns dos "embaixadores" do jogo responsável. Apostam na adrenalina do apostador para estimular o apelo comercial da máquina do jogo.

O jogo patológico foi reconhecido como "transtorno do controle do impulso" pela Associação Americana de Psiquiatria na década de 1980. Mas, mais de um século antes, o escritor russo Dostoiévski já descrevia os sintomas da compulsão no romance "O Jogador", narrado na primeira pessoa.