Com Renato Paiva ameaçado, Botafogo faz 'Clássico Vovô' com Fluminense de olho em recuperação

Os meias Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, Riquelme Felipe, com uma entorse no joelho esquerdo, e Isaque, com uma lesão no ligamento do joelho direito, aumentam a lista de desfalques.

A dúvida na escalação está no meio-campo. Em boa fase, Facundo Bernal disputa a titularidade com Hércules. O escolhido por Renato Gaúcho deve atuar no setor ao lado de Martinelli e Paulo Henrique Ganso.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

BOTAFOGO - John; Vitinho (Mateo Ponte), Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Renato Paiva.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli e ph Ganso; Jhon Arias, Germán Cano e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.