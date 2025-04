Magic surpreende e vence Celtics no 3º jogo da série dos playoffs da NBA

Nesta sexta-feira, o Orlando Magic venceu o Boston Celtics, em casa, por 95 a 93, no Kia Center, na Flórida (EUA). Com o triunfo, o Magic diminuiu para 2 a 1 a série melhor de sete da primeira fase dos playoffs da NBA. O destaque da partida foi o ala alemão Franz Wagner, da equipe mandante. Ele anotou 32 pontos, oito assistências e sete rebotes, ficando próximo de um triplo-duplo.

A série continua em Orlando, e o jogo 4 será realizado no Kia Center neste domingo, às 20h (de Brasília). Na quinta partida, o confronto volta a Boston. Com o mando dos Celtics, a bola sobe na próxima terça-feira, com horário a definir. Se necessário, os duelos 6 e 7 ocorrerão na próxima quinta, em Orlando, e no dia 3 de maio, em Boston, respectivamente.