Senna na Zona Norte de SP: ex-piloto teve 3 'casas' na região; veja fotos

A ligação do maior ídolo brasileiro da Fórmula 1, Ayrton Senna, com a Zona Norte de São Paulo, onde morou da infância à juventude, sempre foi forte e algo que ele tinha orgulho em lembrar em entrevistas. Senna ocupou ao menos três endereços na região.

Casa na Condessa Siciliano

Antes de virar um dos maiores nomes na história do automobilismo, Ayrton Senna morou na Rua Condessa Siciliano, no Jardim São Paulo, durante a infância, entre as décadas de 60 e 70. Na época, o bairro era conhecido pela tranquilidade de suas ruas, onde as crianças brincavam em segurança. Anos depois, com a chegada do metrô, a estação do Jardim São Paulo ganhou o nome de Ayrton Senna para homenagear o ídolo brasileiro.