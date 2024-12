Neto de Ronaldinho Gaúcho tem outro avô ex-jogador; Julinho foi do Botafogo

Julinho iniciou sua carreira no Botafogo, onde jogou de 1994 a 1996 e integrou o elenco campeão brasileiro de 1995. Depois disso, atuou pela Ponte Preta, em 1999; Madureira, em 2005; América-RJ, entre 2006 e 2007; Cabofriense, em 2008; e encerrou sua carreira no CFZ-RJ, clube fundado por Zico, em 2009, segundo informou o site O Gol.

Sua experiência internacional começou no Marítimo, de Portugal, onde jogou de 1996 a 1997 —Giullia nasceu no país. Posteriormente, Julinho defendeu o Videoton, na Hungria, entre 2006 e 2007. Um dos pontos altos de sua carreira foi na Coreia do Sul, onde atuou pelos clubes Chunnam Dragons e Jeonbuk Hyundai Motors entre 2001 e 2004, período em que viveu por mais de quatro anos no país com sua família.

Durante sua passagem pela Coreia do Sul, o ex-jogador e sua família tiveram contato direto com a cultura local. Giullia chegou a ter aulas de etiqueta coreana.