O voo do Botafogo no AirKraft

O Botafogo utilizou o Boeing 767-300ER do New England Patriots para viajar ao Catar, onde disputou a Copa Intercontinental. A decisão de usar a aeronave foi resultado de uma gentileza de Robert Kraft, que é amigo de John Textor, controlador da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo.

No entanto, a experiência não foi totalmente positiva para os jogadores. Apesar da configuração VIP da aeronave, houve desconforto no voo de cerca de 15 horas entre o Rio de Janeiro e Doha, devido à ocupação de poltronas mais confortáveis pela diretoria do clube, enquanto parte do elenco enfrentou assentos menos espaçosos.

A viagem também incluiu uma parada técnica em Rabat, no Marrocos, o que prolongou o tempo de deslocamento. Durante o trajeto, relatos indicam que o cansaço se tornou evidente, com jogadores apresentando sinais de irritação e desconforto. Um atleta chegou a deitar no chão da aeronave para tentar descansar melhor, evidenciando o impacto da logística sobre o desempenho da delegação.