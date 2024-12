Portuguesa agora é SAF bilionária: o que muda para o clube após a medida

O Conselho Deliberativo da Portuguesa aprovou no final de novembro a proposta que torna o time uma SAF (Sociedade Anônima de Futebol), o que trará um aporte bilionário aos cofres do clube que está longe da Série A do Brasileirão desde 2013.

O que aconteceu

Nova maneira de administração. Uma SAF torna o time uma empresa e, com, isso suas finanças são administradas de forma diferente. Times como Botafogo, atual campeão da Libertadores, Atlético Mineiro, Cuiabá e Atlético Goianiense, por exemplo, já atuam nesse formato.

A aprovação da SAF foi comemorada por torcedores.Um consórcio formado por XP Investimentos, Tauá Partners e Revee será dono de 80% das ações do clube. A proposta do grupo foi de um aporte de R$ 1,2 bilhão, aprovada com 128 votos a favor e 26 contra.