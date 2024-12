Fake news sobre tiro fez Netflix encerrar ação de série 'Senna' no metrô

Uma ação de marketing para promover a série Senna, que estreou na Netflix em 29 de novembro, gerou tumulto no túnel de transferência entre a linha verde e a amarela do metro de São Paulo. Um passageiro confundiu o som da experiência com o barulho de tiro na quarta-feira (27) e alarmou as pessoas que passaram a correr e atropelar umas as outras.

A Netflix retirou a experiência de som e luzes na sexta-feira (29) e deixou somente os adesivos com cartazes da série estrelada por Gabriel Leone.

Tumulto

Para promover a série 'Senna', a Netflix fez inúmeras ações de marketing pelo mundo inteiro. Uma delas, no metrô de São Paulo, impressionou os usuários. O túnel que liga a linha verde à linha lilás ganhou uma decoração com cartazes da produção, além de luzes, sons e um cronômetro com contagem regressiva que simulavam uma corrida de Fórmula 1.