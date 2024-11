Aula de kart e corrida: Atores 'viraram' atletas para viverem Senna e Prost

O ator mergulhou na história de Ayrton para capturar a essência do piloto, que vai além do atleta de Fórmula 1. Gabriel conviveu com a família de Senna e também focou nos trejeitos e atitudes para ter sua imagem cada vez mais próxima ao competidor que nasceu em 1960, em São Paulo, e morreu em maio de 94, na Itália.

"Desde o início, eu sabia da responsabilidade enorme de representar, de dar vida e contar a história do Senna, o nosso maior ídolo. Também sabia que, visualmente, a gente teria que chegar a um lugar próximo porque ele é muito lembrado. O Ayrton tinha características físicas muito marcantes. Isso foi uma boa parte do nosso processo, de experimentar até chegar numa imagem que a gente olhasse, enxergasse e ele estivesse ali de alguma forma, para que justamente tivesse essa identificação com o público quando assistindo", contou Gabriel.

"Para além desta questão física, eu tive todo um tempo de estudo para encontrar a parte interna dele, para encontrar a essência dele. Isso veio através de vídeos e livros. Eu também tive contato com a família dele, principalmente com a Bianca, a sobrinha, e a Viviane, a irmã. Foi muito importante nesse aspecto, justamente, porque quando pensamos no Ayrton, a gente pensa sempre no corredor, no atleta genial, revolucionário, mas na nossa série a gente conta a trajetória dele até chegar no lugar que chegou. Então era muito importante encontrar esse Ayrton humano", acrescentou Gabriel.

Quando decifrou o "Ayrton humano", Gabriel se atentou em um detalhe: o olhar do ídolo brasileiro. Muitas imagens mostram o quanto o piloto se comunicava através do olhar e foi isso que o ator quis compartilhar com o público.

"O momento em que eu encontrei essa essência dele foi quando eu passei a prestar atenção e a estudar os olhos do Ayrton. Acho que o olhar dele sempre falou muito, sempre foi muito expressivo, sempre revelou muito sobre ele. Então, isso para mim foi uma chave para encontrar essa parte interna", destacou Leone.

Para viver Alain Prost, antigo companheiro de Ayrton Senna na McLaren, Matt Mella passou por um processo similar ao de Gabriel. O ator destacou à reportagem o tempo de estudo que teve com o colega de cena para, juntos, construírem a memorável relação de Senna e Prost.