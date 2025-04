Ex-Palmeiras pega 10 do Bragantino e diz como virou 'mais criativo do país'

O meia Jhon Jhon, com passagem pela base e elenco profissional do Palmeiras, se transferiu para o Red Bull Bragantino no meio do ano passado e hoje vive a melhor fase da carreira: é o meia com mais chances claras criadas (7) entre todos os times da Série A do Brasileirão neste ano.

Em entrevista ao UOL, o meia de 22 anos explicou o que mudou na carreira desde a saída do Alviverde e o que fez para atingir outro nível no time de Bragança Paulista após assumir a camisa 10 do time em 2025.