Hamilton incorporou Senna? Fãs revivem nostalgia com comemoração e chuva

Hoje eu senti uma emoção aqui em Interlagos, depois de mais de umas 20 corridas que eu assisti, que foi inesquecível. Ver o Hamilton com aquela bandeira do Brasil, no carro do Senna foi algo impressionante. E olha que eu não era torcedor do Senna, por incrível que pareça. Eu torcia para o Nelson Piquet na época, mas foi algo impressionante. E eu vi ao vivo aqui a primeira vitória do Senna também, ele carregando aquela bandeira.

Sergio Roberto Silva, 64, ao UOL

Homenagem excelente, resultado horrível

A tarde de domingo foi totalmente diferente da manhã para Hamilton. Após a corrida, o piloto britânico deixou o box da Mercedes decepcionado com seu desempenho e o 10º lugar. Ele reclamou do carro, suspirou de cansaço, mas sorriu ao receber o carinho dos fãs brasileiros.

Assim que pisou no paddock, adultos e crianças gritaram o seu nome. Entre as frases, Lewis ouviu "eu te amo" e "manda um beijo". Ele pareceu entender bem a linguagem de carinho, que ajudou a "quebrar o gelo", mas não conseguiu esconder a frustração.

Os fãs daqui foram incríveis neste fim de semana, não vamos falar do carro, porque isso não foi bom... Não me sinto bem, obviamente. É devastador ter essas corridas ruins na segunda parte da temporada. Mas... Tudo o que eu posso dizer é que estamos tentando, estamos chegando ao fim da temporada, mas definitivamente não é aceitável, definitivamente não é bom o suficiente e temos que tomar responsabilidade, eu tenho que tomar responsabilidade. Lewis Hamilton, após terminar em 10º no GP de São Paulo

Senna vive para as novas gerações

A morte de Senna completou 30 anos, mas a lenda do automobilismo brasileiro continua reunindo fãs em todo o Brasil e no mundo. Isso é fruto de uma boa administração da imagem do piloto, mas também a manutenção da idolatria parte de um legado.