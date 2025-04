Liverpool pode encerrar jejum e ser campeão inglês com público após 35 anos

O Liverpool precisa de um empate contra o Tottenham para colocar as duas mãos na taça do Campeonato Inglês. Além da chance de igualar o Manchester United como maior campeão do torneio, os Reds poderão fazer festa em um estádio lotado após 35 anos.

O que aconteceu

O Liverpool não é campeão nacional desde a temporada 2019/20, mas levantou a taça com as arquibancadas vazias. Por causa da pandemia de covid-19, as partidas não contavam com público, o que impossibilitou uma festa dentro do Anfield. Além disso, os Reds foram campeões "no sofá" devido à vitória do Chelsea sobre o então vice-líder Manchester City.

Os torcedores, porém, lotaram os arredores de Anfield para comemorar o fim do jejum. A torcida se reuniu na entrada do estádio — apesar das preocupações sanitárias — para celebrar a conquista do time de Jurgen Klopp. O time não era campeão havia 30 anos.