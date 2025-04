Dia do Goleiro: veja as quatro vezes em que Pelé defendeu a meta do Santos

E até Pelé (1940-20220), durante o período em que foi atleta profissional, mostrava interesse e gosto pela posição, a ponto de ser frequentemente visto na meta em treinos coletivos, e também defendendo o gol do time principal da Vila Belmiro em quatro ocasiões, sempre de forma emergencial.

Segundo o também saudoso Lima, o "Curinga" (1942-2025), ex-companheiro de Pelé no Santos, foram mais jogos que não estão registrados com Pelé no gol, principalmente em excursões ao exterior, quando o clube local pedia para que Pelé jogasse como goleiro no segundo tempo. E, de acordo com o próprio Lima, durante entrevista à ESPN, Pelé gostava muito de jogar no gol, inclusive após os treinos, recrutando companheiros de time para que tentassem vencê-lo na meta.

OS JOGOS DE PELÉ COMO GOLEIRO DO SANTOS

CONTRA O COMERCIAL-SP

O extinto Comercial da capital paulista foi o primeiro time contra o qual Pelé atuou como goleiro, em 4 de novembro de 1959, jogo válido pelo Campeonato Paulista, disputado na Vila Belmiro.

Lalá, goleiro titular do Santos, desmaiou após um choque com um adversário e Pelé foi para o seu lugar, nos 19 minutos restantes da partida, e não sofreu nenhum gol. O Santos venceu o Comercial-SP por 4 a 2, com gols de Pelé, Coutinho, Feijó e Dorval para o Peixe, enquanto Tantos e Alencar fizeram os gols da equipe adversária.