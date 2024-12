Hortência diz que não trabalhará no COB e pede mudança profunda no basquete

"Vou no Brasil todo, em muitas empresas. Tudo que você imagina. Vejo surgimento de mulheres fazendo parte de empresas muito grandes, principalmente no agro, que é um ambiente masculino. E as mulheres aparecem. Comecei a jogar há 50 anos e não tinha isso de empoderamento, coaching, mentoria, marketing esportivo. Fomos abrindo caminho. Vejo mulher hoje mais ativa, se preparando, participando mais. Se capacitando para ocupar aquele lugar. Fico muito feliz. A primeira pergunta que faço em reunião de briefing é porcentagem de homem e mulher. E hoje nunca vejo porcentagem menor do que espero de uma plateia".

Falta de rivalidade como existia entre Hortência e Paula

"A rivalidade faz parte do dia a dia, na nossa empresa, na equipe. Isso nos motiva. É uma maneira de buscar motivação. Por que não forma ídolo? Por não ter boa gestão. Se não ganha título, não mostra ídolos. O povo quer ver medalha, pódio, o hino do país tocar. Se não ganha, as pessoas não seguem, não assistem. Sem resultado, a imprensa não mostra. Vai mostrar jogo de basquete só perdendo? Não tem audiência. E imprensa é empresa. Precisam ler, escutar, ver. Se o público não tem interesse, fica mais difícil mostrar".

Base

"Comecei o esporte dentro da escola, dentro da aula de educação física. Se não incentiva o professor de educação física? 60% das escolas do país não têm quadra poliesportiva. 200 milhões de habitantes com 20 medalhas. Não acho que isso é um sucesso. Não pode oferecer esporte para ser campeão, mas para não ser sedentário inicialmente. Precisa degustar o esporte. Tem muita gente sem dinheiro para clube e escolinha de futebol. Me ofereceram vários esportes e gostei do basquete. Criança precisa de incentivo para escolher, se divertir, degustar, conhecer de planejamento, disciplina e saber ganhar e perder. Esporte ensina isso para as crianças".