Oscar é relacionado após 10 partidas e deve começar Choque-Rei no banco

O meio-campista Oscar está completamente recuperado de lesão e ficará à disposição de Zubeldía para o clássico do São Paulo contra o Palmeiras, amanhã (11), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O meia participou normalmente do treino do Tricolor desta manhã e foi relacionado para o Choque-Rei. Ele já vinha realizando as últimas atividades diárias da equipe sem restrições.

O camisa 8 desfalcou o time por dez jogos enquanto tratava uma lesão na posterior da coxa esquerda. Seu último jogo foi há um mês, em 2 de abril, quando atuou na vitória fora de casa por 1 a 0 contra o Talleres, na estreia na Libertadores.