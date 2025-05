Artilheiro do Brasileirão, Arrascaeta celebra gol em vitória do Flamengo

O Flamengo voltou à liderança do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros venceram o Bahia por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, com gol de Arrascaeta. Artilheiro do Brasileirão, agora com sete gols, o uruguaio celebrou o tento e a vitória.

"Feliz pelo lance. Trabalhamos isso, atacar o espaço. Foram três pontos importantes. Uma partida difícil, um adversário muito bom", disse Arrascaeta, ao Sportv, após o jogo.

Arrascaeta destacou que o bom momento está ligado diretamente a não estar sofrendo com lesões.