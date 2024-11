De pijama, piloto da F1 conta que quase foi deportado antes do GP americano

Tsunoda contou que, ao contrário de outras ocasiões, não estava viajando com o restante da equipe e, sim, apenas com seu fisioterapeuta. Ele teve que ir para os Estados Unidos antes do normal para participar de ações promocionais com a Red Bull

"'Posso levar a pessoa com quem viajei?'", perguntou Tsunoda. "'Talvez ele possa ajudar um pouco a explicar um pouco mais sobre mim e a situação de que sou da Fórmula 1'. Mas eles não me deixaram. Não permitiram isso, que eu trouxesse aquele amigo - ou mesmo ligasse para alguém. Eu queria ligar para a equipe também, ou para a Fórmula 1, mas naquela sala, você não pode fazer nada."

No final das contas, o piloto ficou sem saber por que teve a dor de cabeça na imigração. "Mas sim, quase fui mandado de volta para casa. Está tudo bem, então estou aqui agora. Não é a primeira vez que viemos aqui este ano. Escutei muitas coisas, mas espero que tudo fique bem no futuro - e sem problemas."

A história pode parecer bastante estranha, mas tem se tornado comum na comunidade da Fórmula 1. Já houve várias deportações, principalmente desde que a categoria começou a correr mais que uma vez por ano por lá, a partir de 2022, quando estreou o GP de Miami.

O problema geralmente tem a ver com o tipo de visto usado e o tipo de atividade que cada um exerce. E também se o empregador está baseado ou não nos Estados Unidos. E várias pessoas que trabalham na Fórmula 1 julgavam que poderiam entrar somente com uma autorização de viagem - o chamado ESTA - quando na verdade precisavam de um visto específico.