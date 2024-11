Ginástica feminina celebra auge após Olimpíadas em festa com brilho e samba

Eu não esperava ter uma mudança tão grande na minha vida após as Olimpíadas. Eu estou amando fazer muitos trabalhos por fora. É diferente, é algo que quando eu era criancinha eu sonhava, mas nunca imaginei poder estar nesse momento agora. Julia Soares

Como as ginastas escolhem seus looks?

Rebeca Andrade, Julia Soares e Jade Barbosa no Baile das Maiorais Imagem: Montagem/Carolina Alberti/UOL

Momentos especiais merecem atenção especial. E eu quero sempre estar linda. Por isso cuido de todos os detalhes, me preocupo com cada detalhe, pensando em combinações, no que combina comigo. A roupa é a sua marca em um evento, em uma festa, muitas vezes mostra muito da sua personalidade, da sua identidade. Eu tento imaginar como vai ser o evento para definir a minha roupa, escolher uma roupa bonita, mas o principal é estar confortável para poder aproveitar ao máximo. Rebeca Andrade