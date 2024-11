O piloto espanhol ignorou uma ordem da equipe para não disputar posições com Leclerc. Na metade final da corrida, ele ultrapassou o companheiro - o que lhe valeu um lugar no pódio.

Sim, fiz meu trabalho, mas ser bonzinho me f... o tempo todo, o tempo todo. Não é nem mesmo ser gentil, é apenas ser respeitoso

Charles Leclerc

Mercedes calibrada para o frio?

Nem mesmo Lewis Hamilton soube explicar a superioridade da Mercedes em Las Vegas. O inglês largou em 10º e fez uma grande corrida de recuperação para chegar em segundo.

Não sabemos por que fomos tão rápidos neste fim de semana, mas esse foi o melhor desempenho que o carro já teve. Por isso, sou grato por ter contribuído para que ele chegasse a esse ponto

Lewis Hamilton

Briga pelo Mundial de Construtores

Com o campeão da temporada definido, a Fórmula 1 volta no próximo domingo (1), com o GP do Qatar, o penúltimo do ano. A próxima corrida, no Circuito Internacional de Lusail, começa às 13h (de Brasília).