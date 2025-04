Matheus Lima é vice nos 300m com barreiras e bate recorde sul-americano na Diamond League

Matheus Lima viveu um dia histórico na etapa de Xiamen da Diamond League 2025. O brasileiro conquistou a medalha de prata nos 300 metros com barreiras, uma prova rara no circuito internacional, e ainda quebrou o recorde sul-americano da distância, cravando o tempo de 33s98.

Matheus só foi superado pelo norueguês Karsten Warholm, que venceu a prova com 33s05 e quebrou o próprio recorde mundial. O japonês Ken Toyoda completou o pódio ao finalizar em 34s05.

A grande atuação confirma a evolução do brasileiro, que busca voos ainda maiores após ter alcançado a semifinal dos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na ocasião, ele ficou com o 16º melhor tempo.